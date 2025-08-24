Альпинист раскрыл, когда могут достать тело альпинистки с пика Победы

К телу российской альпинистки Натальи Наговициной спасатели смогут добраться только летом 2026 года.

Об этом в комментарии РИА Новости рассказал мастер спорта России по альпинизму, обладатель звания «Снежный Барс» и жетона «Спасение в горах» Александр Ищенко.

«На пике Победы (7439 метров) сезон восхождений уже завершен, поэтому добраться до места, где сорвалась российская альпинистка, можно будет только с открытием нового сезона восхождений — это июль. Зима в горы приходит быстро, поэтому на пик Победы поднимаются с июля по август», — рассказал Ищенко.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.

12 августа Наговицина получила перелом ноги на высоте 7000 метров и не смогла спуститься. 23 августа Telegram-канал Mash со ссылкой на заявления специалистов в этой области также сообщил, что тело альпинистки пробудет на пике как минимум до весны 2026 года. В посте также отмечается, что сезон восхождений в 2025-м окончен. Уже на высоте в 6000 метров спасатели столкнулись со снежной бурей, которая не позволила продолжить поиски.