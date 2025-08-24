Появился список туристов, пропавших на Сахалине

Опубликован список туристов, пропавших на Сахалине. В него входят 9 женщин (возраст от 30 до 50 лет) и мужчина-гид, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Источник рассказал, что гид Валерий Федосов впервые повел группу по данному маршруту. Он располагал картой местности, но тропу не знал. У одного из ручьёв есть развилка, на которой он мог свернуть не туда и увести группу в чащу.

1. Федосов Валерий, 1989 г.р. (гид)

2. Дронова Марина, 1986

3. Белал Регина, 1992

4. Сидорова Татьяна,1975

5. Тюльктина Ирина, 1995

6. Зарубина Юлия, 1985

7. Подоляко Полина, 1995

8. Степанова Инна, 1995

9. Кайнова Екатерина, 1993

10. Обжорина Татьяна, 1979

Ранее глава Курильского муниципального округа Константин Истомин сообщил, что тургруппа из 10 человек не вышла на связь, пропав в районе вулкана Баранского. Поиски ведут спасатели, полиция и военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.