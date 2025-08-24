Мать водила по улицам девочку с ножом в голове

Социальные сети по всему миру взорвало шокирующее видео из Китая: на кадрах женщина с ледяным спокойствием ведет за руку свою трехлетнюю дочь в больницу, в то время как из головы ребенка торчит рукоятка кухонного ножа.

© Московский Комсомолец

Инцидент, произошедший 15 августа в городе Куньмин, стал достоянием общественности только сейчас. На видео видно, как мать по фамилии Ху и ее дочь, как ни в чем не бывало, заходят в приемный покой Народной больницы Дунчуань. Лезвие ножа длиной около 15 сантиметров вошло в череп девочки прямо над правым ухом, сообщает газета South China Morning Post.

Однако самое большое недоумение вызывают противоречивые показания матери и официальное заключение полиции.

По одной версии, которую женщина рассказала полиции, она меняла постельное белье и случайно взмахнула простыней так, что лежавший рядом нож для фруктов «взлетел» и воткнулся в голову игравшей неподалеку дочери. Полиция классифицировала этот чудовищный инцидент как «несчастный случай».

При этом сотрудникам больницы женщина, по их словам, призналась совсем в другом: якобы дочь капризничала и шумела, и мать взяла нож, чтобы просто «напугать» ее, но случайно ударила.

Поведение матери после инцидента также вызвало массу вопросов. Она сначала попыталась самостоятельно вытащить нож, а когда не получилось, не стала вызывать скорую помощь, а просто пошла с ребенком в больницу пешком.

Видео, на котором мать и удивительно спокойная для такой травмы дочь идут по коридору госпиталя, набрало миллионы просмотров и вызвало бурю негодования в сети. Пользователи сомневаются в случайности произошедшего и критикуют решение полиции, подозревая мать в хладнокровном насилии.