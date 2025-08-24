В Ленобласти тело младенца обнаружили на мусорном полигоне

Тело новорожденного ребенка обнаружено на полигоне твердых отходов во Всеволожском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту обнаружения на полигоне твердых отходов в деревне Лепсари Всеволожского района тела младенца. Постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) признано прокуратурой законным", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства. В ходе проверки прокуратура даст оценку всем обстоятельствам произошедшего, в том числе работе органов системы профилактики и организаций, осуществляющих дородовое и послеродовое сопровождение.