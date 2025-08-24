Группа туристов из десяти человек пропала на Курилах, сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

По его словам, они не вышли на связь в районе вулкана Баранского.

«Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — уточнил Истомин.

В начале августа в районе Намского тракта в Якутии спасли потерявшегося 59-летнего мужчину, который не ел пять дней и пил воду из луж.