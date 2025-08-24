Группа туристов из десяти человек пропала на Курилах
Группа туристов из десяти человек пропала на Курилах, сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.
По его словам, они не вышли на связь в районе вулкана Баранского.
«Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — уточнил Истомин.
В начале августа в районе Намского тракта в Якутии спасли потерявшегося 59-летнего мужчину, который не ел пять дней и пил воду из луж.