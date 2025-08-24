МЧС: на Камчатке за сутки зафиксировали 20 афтершоков

Сейсмологи зафиксировали 20 афтершоков на Камчатке за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"За сутки произошли 20 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,6. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. 30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский и Ключевский.