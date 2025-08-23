Блогер Маркарян обратился к подписчикам после своего задержания

В Telegram-канале блогера Арсена Маркаряна появилось сообщение от первого лица после того, как он был задержан. В нем блогер оправдывается и отрицает свою вину во вменяемом ему преступлении.

«Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги родины пытаются опорочить мое имя из зависти», — говорится в сообщении.

Также от лица блогера говорится, что он всегда любил Россию и «помогал решать сложные социальные проблемы», за что ему якобы до сих пор благодарны десятки тысяч мужчин и женщин.

Раскрыты подробности задержания блогера Маркаряна

Сразу после этого там было опубликовано смонтированное видео, на котором Маркарян «из камеры» приглашает на слет своих подписчиков, не называя конкретной даты, но утверждая, что встреча состоится.

Маркарян подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Его задержали, в ходе допроса свою вину блогер не признал.