Двое жителей Белгородской области получили ранения из-за удара дрона ВСУ по машине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по легковому автомобилю в районе поселка Красная Яруга в Белгородской области, пострадали двое местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, у мужчины диагностировали баротравму и множественные осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие ранения головы, спины, живота и конечностей. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ, откуда позже переведут в областную клиническую больницу. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести. Автомобиль получил повреждения кузова и остекления.

В селе Муром Шебекинского округа из-за атак ВСУ в двух домовладениях были выбиты окна и повреждены крыши, в Шебекино дрон сдетонировал рядом с легковым автомобилем, его посекло осколками.

В Борисовском районе в селе Байцуры БПЛА атаковал частный дом, повредив крышу и фасад здания. В селе Чайки Белгородского района беспилотник разрушил окна в доме и повредил линию электропередачи. Также пострадал автобус.

21 августа Гладков сообщил о том, что два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на город Грайворон. По его словам, один из украинских дронов нанес удар по крыше многоквартирного дома. Беспилотник сдетонировал, из-за чего один мужчина получил ранения. У него диагностировали баротравму и минно-взрывную травму.