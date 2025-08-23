В Шереметьево ввели ограничения на фоне атаки беспилотников
Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.
Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности.
«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.