Юрист Филатов: мошенники убеждают людей загружать программы удаленного доступа
Председатель московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов рассказал, что мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают пользователей устанавливать программы удалённого доступа и вводить конфиденциальные данные в мобильных приложениях.
В пример он привёл программы AnyDesk и TeamViewer.
«На практике это приводит к заключению договоров займа или кредитования от имени потерпевшего с использованием его биометрических и иных персональных данных», — цитирует Филатова РИА Новости.
Юрист уточнил, что с точки зрения гражданского права, кредитный договор, заключённый под влиянием обмана, может быть признан недействительным, однако банки нередко ссылаются на то, что клиент лично вводил коды подтверждения и имел физический доступ к устройству.
В МВД ранее сообщили о резком росте количества звонков мошенников через сотовую связь.
Эксперт по безопасности в интернете Георгий Заливин между тем напомнил, что защититься от мошенников поможет двухфакторная аутентификация.
