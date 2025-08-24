Мошенники убеждают людей загружать программы удаленного доступа

Председатель московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов рассказал, что мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают пользователей устанавливать программы удалённого доступа и вводить конфиденциальные данные в мобильных приложениях.

В пример он привёл программы AnyDesk и TeamViewer.

«На практике это приводит к заключению договоров займа или кредитования от имени потерпевшего с использованием его биометрических и иных персональных данных», — цитирует Филатова РИА Новости.

Юрист уточнил, что с точки зрения гражданского права, кредитный договор, заключённый под влиянием обмана, может быть признан недействительным, однако банки нередко ссылаются на то, что клиент лично вводил коды подтверждения и имел физический доступ к устройству.

В МВД ранее сообщили о резком росте количества звонков мошенников через сотовую связь.

Эксперт по безопасности в интернете Георгий Заливин между тем напомнил, что защититься от мошенников поможет двухфакторная аутентификация.

