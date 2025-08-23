В российском регионе мопед наехал на взрывное устройство

В Брянской области в селе Кирилловка, как сообщил губернатор Александр Богомаз, мопед наехал на взрывное устройство. Один человек погиб, еще один пострадал.

Мопед с двумя мирными жителями, согласно информации, наехал на сброшенное с дрона ВСУ взрывное устройство. В результате трагедии мужчина погиб на месте, написал глава региона в телеграм-канале.

Второй пассажир мотоцикла - подросток 2008 г. р. - получил серьезные минно-взрывные ранения ног, уточнил Богомаз. Пострадавший доставлен в райбольницу, где ему оказана необходимая медпомощь.