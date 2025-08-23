Раскрыты подробности задержания блогера Маркаряна

Блогера Арсена Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке. Он планировал переехать в Белоруссию, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщает канал 112 со ссылкой на источник.

По данным источника, блогер находился в России около месяца. Сегодня его машину остановили на трассе в Одинцовском районе Подмосковья. Полицейские задержали блогера, поскольку он находился в розыске.

Сейчас Маркаряна везут на допрос в столичное управление СК РФ. Предполагается, что количество обвинений против него вырастет.

В отношении блогера Маркаряна началась проверка

Следователи заинтересовались блогером весной, после его роликов в Сети. Он призывал к террористически атакам против России с использованием беспилотников, а также оскорблял память защитников Отечества.

Кроме того, Маркарян резко высказывался о женщинах и говорил, что он не должны выходить из дома, а только готовить и рожать.

Ранее сообщалось, что Маркарян вернулся в Россию.