Блогеру Маркаряну предъявили обвинение

Задержанному сегодня под Москвой блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ или сети «Интернет», сообщает пресс-служба столичного СК.

Блогер не признал свою вину по данному обвинению, добавили в СК. Одновременно с этим, по данным ТАСС, против него также выдвинули обвинение в унижении группы лиц по национальному признаку, в данном случае задержанный полностью признал вину.

«В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Ведомство также показало кадры нахождения Маркаряна в отделе.

Напомним, блогера арестовали сегодня, при задержании он спрятался от сотрудников полиции в багажнике. Его авто остановили на Можайском шоссе у города Кубинки. Маркаряна обвиняют в реабилитации нацизма - тот в своих роликах оскорблял российских военных и участников спецоперации.