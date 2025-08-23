Блогер Арсен Макарян задержан

На территории Московского региона задержан блогер Арсен Маркарян, подозреваемый в оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

© Соцсети

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Арсена Маркаряна. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества», – говорится в сообщении.

Ранее следствием фигурант был объявлен в розыск. В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан на территории Московского региона. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу. В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет.