Аэропорт Казани прекратил принимать и отправлять рейсы

В Казани временно ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост об ограничениях опубликован в 18:59. Полчаса назад аналогичные меры были введены в Пензе.

В аэропорту Пулково тоже временно ограничили прием и выпуск самолетов. Из-за этого были задержаны почти 40 рейсов. В это время в Ленобласти была объявлена тревога из-за возможного захода на территорию региона украинского БПЛА.

Скорость мобильного интернета в юго-западных районах области была снижена. Вскоре в Тосненском районе региона средства ПВО ликвидировали беспилотник. После этого еще два дрона сбили в Красносельском и Пушкинском районах Петербурга.