Стало известно об атаке ВСУ на НПЗ в российском регионе

Украинские дроны в ночь на 23 августа пытались атаковать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края. Об этом пишет РБК со ссылкой на оперштаб региона.

Ранее в Минобороны сообщили, что этой ночью в крае было уничтожено пять беспилотников.

«БПЛА уничтожены дежурными силами ПВО. Обломки беспилотников упали в полях около поселков Ильский и Афипский», — уточнили в оперштабе.

Ранее на Украине признали, что к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) причастна СБУ.

