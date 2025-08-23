Появились подробности диверсии с гексогеном на «Северных потоках»

Семь диверсантов заложили на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» несколько взрывных устройств. Каждая бомба весила от 14 до 27 кг. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на документы следствия, передает ТАСС.

© Danish Defence

Немецкие журналисты получили в распоряжение ордер на арест гражданина Украины Сергея К., задержанного в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков».

В документе сказано, что К возглавлял диверсионную группу из семи человек. Они заложили на газопроводах «на глубине примерно 70-80 м не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое».

В бомбах с взрывателями замедленного действия была смесь гексогена и октогена.

В ФРГ раскрыли подробности о фигуранте дела о подрыве «Северных потоков»

По данным следствия, Сергей К. сошел с парусной яхты «Андромеда» в порту Вик 22 сентября. Там его подобрал водитель и отвез на Украину. Другие подозреваемые вернулись в район Хох-Дюне недалеко от Варнемюнде, где ранее арендовали яхту «Андромеда».

Ранее Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за подрыва «Северных потоков» в 2022 году.