Обломки беспилотника ВСУ упали на улицы российского города

Обломки сбитого системой ПВО беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на улицы Курска. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

В итоге падения обломков загорелся автомобиль, данных о пострадавших нет. Всего над территорией Курской области были сбиты три БПЛА.

«В результате работы ПВО обломки упали на нескольких улицах Курска в северо-западном микрорайоне», — уточнил Хинштейн.

Ранее под Петербургом сбили беспилотник. БПЛА уничтожен силами ПВО в Тосненском районе. Разрушений и пострадавших нет, добавил глава региона.