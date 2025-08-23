В отеле Стамбула найдены мертвыми двое подростков

Полиция начала расследование по факту смерти двух подростков в отеле

По данным турецкого телеканала NTV, в стамбульском районе Фатих в отеле Grand Sami были обнаружены тела двух мальчиков 15 и 17 лет. Полиция и экстренные службы прибыли на место происшествия по звонку.

"Когда они приехали, парамедики обнаружили двух детей мертвыми. Отца доставили в больницу на машине скорой помощи", — сообщил телеканал NTV.

Новостной сайт Haber Türk добавил, что все трое в пятницу отправились в центральный туристический район Таксим на ужин.

57-летний отец был доставлен в больницу в шоковом состоянии. По словам сотрудника отеля, он услышал, как отец зовет на помощь.

"Когда я постучал в дверь и вошел, двое сыновей были мертвы, один в постели, другой на полу, — рассказал он. — Отец был в шоковом состоянии".

Никаких следов насилия на телах обнаружено не было. Полиция начала расследование по факту возможного пищевого отравления.