Двое детей погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье

Спасатели обнаружили тела детей 2 и 4 лет при разборе завалов на месте сгоревшего деревянного дома в Клину. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

Пожар произошел 22 августа в СНТ «Рассвет» в районе деревни Масюгино городского округа Клин.

По предварительным данным, причиной трагедии стала аварийная работа электропроводки. Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Выясняется, где в момент возгорания были взрослые.