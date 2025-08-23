В ФРГ раскрыли подробности о фигуранте дела о подрыве «Северных потоков»

Задержанный в Италии украинец предположительно руководил операцией по подрыву «Северных потоков», пишет немецкий портал Tagesschau.

По данным портала, Сергей К. входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая использовалась для диверсий на газопроводах.

В настоящее время итальянские власти рассматривают вопрос об экстрадиции обвиняемого в Германию, пояснили журналисты.

Вместе с тем, заметили обозреватели, решение пока не принято — ключевое слушание по делу Сергея К. в итальянском суде назначено на середину следующей недели. Они уточнили, что адвокат украинца намерен оспаривать возможную экстрадицию.

Ранее Der Spiegel сообщил, что Сергей К., родившийся в 1976 году, окончил Академию разведки и до 2015 года работал в СБУ.

В Германии рассказали о возможных соучастниках подрыва «Северных потоков»

При обыске у диверсанта было обнаружено два действительных украинских паспорта, выданных на разные имена, что может указывать на участие украинских государственных структур в сокрытии террориста, пояснили эксперты.

Журналисты заметили также, что атаки на газопроводы были проведены украинским спецподразделением с одобрения силовых ведомств страны.