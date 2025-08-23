Почти 40 поездов задержаны после падения БПЛА в регионе РФ

Работа контактной сети была нарушена после падения БПЛА в районе станции Сергеевка на участке Россошь - Сохрановка в Ростовской области, сообщили в РЖД. Это произошло ночью на 23 августа.

Из-за повреждения движение поездов было приостановлено. Потом его восстановили, и сейчас все поезда идут по своим маршрутам. Однако из-за случившегося 38 поездов задерживаются. Максимальное время отставания от расписания составляет 3 часа 40 минут.

Накануне сообщалось, что из-за такого же инцидента в Воронежской области с опозданием следует 50 поездов. По данным Минобороны, средства ПВО ночью на субботу уничтожили четыре дрона ВСУ в Ростовской области.

