У побережья Камчатки произошло три сильных землетрясения

Три землетрясения магнитудой свыше 5,0 зафиксировали сейсмологи у побережья Камчатки в субботу, 23 августа, пишет в Telegram-канале пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Первый толчок произошел в 03:44:13 UTC (камчатское время 15:44, московское 06:44). Эпицентр находился на расстоянии 268 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина: 64,2 км. Магнитуда: 5,8.

Второе сильное землетрясение было зафиксировано в 04:22:26 UTC (камчатское 16:22, московское 07:22) на расстоянии 180 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 60,1 км, магнитуда достигла 5,3.

Третий толчок произошел в 07:58:27 UTC (камчатское 19:58, московское 10:58). Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 219 км. Глубина: 25,7 км. Магнитуда: 5,2.

Ранее сообщалось, что 22 августа в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой произошло землетрясение магнитудой 8,0.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 722 км северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, их очаг залегал на глубине 10 км.