Взрыв в многоэтажке российского города напугал жителей

Инцидент, о котором утром в субботу, 23 августа, сообщили местные Telegram-каналы, оперативно прокомментировали в региональном главке МЧС.

По информации спасателей, взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже. Причиной ЧП стал взрыв аэрозольного баллончика. К счастью, возгорания после хлопка не последовало.

Подразделениям пожарной охраны не потребовалось применять специальное оборудование для ликвидации огня. В результате происшествия никто не пострадал, помощь медиков жителям не потребовалась. Обстоятельства инцидента выясняются.