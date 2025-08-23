Соучастника убийства генерала Москалика задержали в Саратовской области

В Саратовской области задержали соучастника убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщили в ФСБ.

Он причастен к передаче Киеву данных о военнослужащих ВКС РФ, руководстве оборонных предприятий и объектах инфраструктуры Саратовской области, рассказали в спецслужбе.

Россиянин 1976 года рождения имеет отношение к доставке по заданию украинских спецслужб в столичный регион самодельного взрывного устройства. Бомбу привели в действие в Балашихе 25 апреля. Тогда погиб заместитель начальника главного оперативного управления ГШ ВС России Москалик.

По данным ФСБ, этот человек сам в июле 2023 года через мессенджер связался с сотрудником украинских спецслужб и согласился за деньги работать на Киев.

УФСБ по Саратовской области возбудило дело по статьям «пособничество в совершении теракта» и «незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств». Задержанный арестован. Позже ему могут предъявить обвинения по статье о госизмене.

Предполагаемый исполнитель теракта в отношении Москалика был задержан на следующий день. По данным следователей, Игнат Кузин приехал в Россию в сентябре 2023 года, жил в московском регионе и ждал указаний куратора из СБУ. Он полностью признал вину и сообщил, что за совершение теракта ему обещали заплатить $18 тыс. Сейчас Кузин содержится под стражей.