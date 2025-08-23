МВД: мошенники придумали новую схему хищения денег с копированием голоса

Российские правоохранительные органы предупреждают о появлении новой, усложненной схемы мошенничества, используемой злоумышленниками для обмана граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

© Газета.Ru

Отмечается, что схема реализуется в два этапа: сначала мошенники представляются сотрудниками телекоммуникационной компании, а затем – сотрудниками правоохранительных органов, якобы оказывающими помощь в защите денежных средств. На первом этапе потенциальной жертве поступает звонок от неизвестного, представляющегося оператором связи.

Он информирует абонента о предстоящем отключении городских телефонных линий и предлагает перейти на альтернативную линию с сохранением номера и прежних условий тарифного плана. После получения согласия собеседник обещает подготовить и выслать необходимые документы.

На этом этапе разговор прекращается. Спустя несколько дней начинается второй этап аферы. Жертве звонят уже лже-сотрудники правоохранительных органов и Банка России, сообщая о том, что ранее она общалась с мошенниками, которые с помощью скопированного голоса получили доступ к банковским счетам.

Под предлогом защиты средств лже-правоохранители рекомендуют "задекларировать" все имеющиеся наличные сбережения, передав их курьеру для зачисления на "безопасный" счет. Доверчивые граждане, введенные в заблуждение, таким образом лишаются своих денежных средств.