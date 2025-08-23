Тело российской альпинистки пролежит на пике Победы как минимум до весны

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной пролежит на пике Победы в Киргизии минимум до весны. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на заявления специалистов в этой области.

© Соцсети

Отмечено, что сезон восхождений в 2025-м окончен, поиски палатки альпинистки начнутся не раньше весны 2026 года. Уже на высоте в 6000 метров спасатели столкнулись со снежной бурей, которая не позволила продолжить поиски.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.

Наговицина получила перелом ноги на высоте 7000 метров и не смогла спуститься. По данным источников SHOT, женщина не выжила. Изначально было указано, что ее тело смогут эвакуировать только при улучшении погодных условий, когда вертолет сможет добраться до вершины.

Альпинистка травмировалась 12 августа во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды.