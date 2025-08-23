Считавшийся жертвой нападения медведя мужчина был убит сыном

В Японии 93-летний мужчина, первоначально, как оказалось, на самом деле был убит собственным сыном. После расследования полиция арестовала 51-летнего Фудзиюки Синдо по подозрению в убийстве отца, опровергнув первоначальную версию о нападении дикого зверя.

В северной японской префектуре Акита 93-летний японец Фудзиеси Синдо был обнаружен своей женой без сознания и истекающим кровью в их собственном доме. Первоначальная версия, выдвинутая местными властями, была — нападение медведя. Полиция немедленно разослала предупреждения жителям северных регионов, где участились случаи вторжения косолапых соседей в населенные пункты из-за сокращения сельскохозяйственных угодий и старения населения, вынуждающего диких животных искать пищу ближе к людям.

Статистика Министерства окружающей среды Японии лишь подтверждала эту тревожную тенденцию. Дело в том, что за год медведи атаковали рекордные 219 человек, шестеро из которых погибли.

Однако расследование приняло совершенно неожиданный и куда более мрачный оборот. Полиция арестовала родного сына погибшего Фудзиюки Синдо по подозрению в убийстве. Как сообщает японское издание, первоначальные показания арестованного не вызывали подозрений. Он заявил следователям, что не заметил ничего необычного в семейном доме, где он также проживал, во время «нападения медведя» на его отца.

Решающим моментом в расследовании стала экспертиза ран пожилого мужчины. Власти установили, что характер повреждений не соответствует нападению дикого зверя. Раны на лице и спине Фудзиеси Синдо, как оказалось, были нанесены острым предметом, скорее всего, ножом.

Следователи провели обыск в доме семьи Синдо и изъяли несколько ножей, пытаясь идентифицировать орудие убийства. Мотивы мужчины пока остаются неясными, и полиция продолжает выяснять обстоятельства, которые могли подтолкнуть сына на убийство. Пожилой мужчина был первоначально доставлен в больницу с тяжелейшими травмами, но спасти его жизнь медикам не удалось, и вскоре его смерть была подтверждена официально.