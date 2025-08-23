МЧС Киргизии приостановили поиски россиянки Наговициной на пике Победы

Поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в Киргизии, приостановлены. Об этом сообщило МЧС страны.

"В связи с ухудшением погодных условий спасательных операций пока не будет", – цитирует ведомство ТАСС.

По данным телеграм-канала SHOT, россиянка погибла. Спасатели смогут забрать ее тело при нормализации погоды, чтобы поднять вертолет. По информации издания, Наговицина 11 дней находилась под скалой "Птица" при температуре минус 26 градусов без еды и воды. У нее были только горелка, спальный мешок и рваная палатка.