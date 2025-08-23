Сильное землетрясение произошло на Камчатке

Мощное землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на Камчатке. Оно произошло в 268 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Его эпицентр залегал на глубине 64,2 километра.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что во время мощного землетрясения ученые зафиксировали сдвиг Владивостока. Город сместился на пять сантиметров к югу, а затем на столько же — к северу.

Также сообщалось, что в настоящее время уровень сейсмичности на Камчатке остается экстремально высоким.