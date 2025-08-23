Пьяный россиянин приревновал сожительницу к приятелю и ударил его ножом

Жителю Благовещенска предъявлено обвинение в нападении на пьяного приятеля, мужчина ударил оппонента ножом на почве ревности. Об этом сообщает СУ СК РФ Амурской области.

По данным следствия, 40-летний обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с сожительницей и соседом. В ходе застолья благовещенец приревновал возлюбленную к собутыльнику и схватился за нож. Злоумышленник несколько раз ударил оппонента в грудь.

Прибывшие на место медики скорой помощи доставили потерпевшего в больницу, раненого удалось спасти. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, на время расследования обвиняемый заключен под стражу. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого пьяный россиянин напал с ножом на нового знакомого из-за оскорбления. Два пьяных мужчины познакомились на скамейке около дома и устроили драку. В ходе конфликта один из его участников выхватил нож и ударил им оппонента по руке. Раневшего госпитализировали. Нападавшего удалось задержать, 33-летний мужчина признался, что напал на собутыльника из-за оскорбления.