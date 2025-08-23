Суд смягчил приговор генералу Галимуллину по делу о растрате в особо крупном размере

Второй Западный окружной военный суд пересмотрел приговор в отношении генерал-майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина и полковника запаса Юрия Убогого, смягчив первоначальное наказание. Апелляционная инстанция исключила дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей для обоих осужденных, оставив в силе основные меры наказания, сообщает ТАСС.

Генерал-майор Галимуллин был осужден на 2,5 года условно, а полковник Убогий — на 1,5 года условно по статьям о служебном подлоге и растрате в особо крупном размере. Обоим установлен испытательный срок три года, а также запрет на занятие руководящих должностей в течение двух лет. На момент оглашения приговора оба фигуранта находились под подпиской о невыезде.

Приговор вступил в законную силу и не подлежит дальнейшему обжалованию в апелляционном порядке.

