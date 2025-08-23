Российский ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

Двое взрослых и ребенок пострадали при атаке украинских беспилотников по Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

«В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет», — написал он. Дрон рухнул рядом с жилым многоэтажным домом. Также в результате атаки было повреждено остекление.

Кроме того, после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет.

В Минобороны назвали количество сбитых за вечер беспилотников

Ранее военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский БПЛА. По его словам, стрелять по беспилотнику из автомата не представлялось возможным ввиду его близкого расстояния.

21 августа сообщалось, что в Воронежской области задержали 19 поездов из-за падения беспилотника. Инцидент случился на участке Россошь--Сохрановка.