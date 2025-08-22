В США медсестра после года заключения призналась, что совратила пасынка

Медсестра из США после года заключения призналась, что совратила своего 15-летнего пасынка. Об этом сообщает CourtTV.

Инцидент произошел в июле 2024 года, когда 34-летняя медработница Алексис фон Йейтс совершила развратные действия в отношении своего пасынка, когда тот приехал в гости к своему отцу. Мужчина застал свою избранницу, когда та растлевала его сына.

В результате судебного разбирательства медсестра признала свою вину по менее тяжкому обвинению в непристойных действиях в отношении подростка вместо первоначального обвинения в изнасиловании. Семья потерпевшего поддержала сделку, чтобы избежать необходимости повторной явки несовершеннолетнего в суд — это могло бы помешать восстановлению его психического здоровья.

По условиям соглашения осужденная проведет два года в исправительном учреждении, после чего два года будет под общественным контролем и еще десять лет — под зарегистрированным надзором как совершившая сексуальное преступление. Вынесение приговора назначено на 16 сентября.