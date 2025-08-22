Жена убила мужа на северо-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено по факту убийства на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.

"Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в ведомстве.

По данным СК, в квартире жилого дома, расположенного на улице Генерала Глаголева в Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения.

Следователи и криминалисты ведомства осматривают место происшествия.