Появилось видео обрушения строящегося моста в Китае

Появилось видео обрушения строящегося моста Цзяньчжа через реку Хуанхэ на северо-западе Китая. Кадры опубликовала газета Sichuan Daily Network.

© Кадры видео

В ролике видно, что на момент обрушения на мосту велись работы. При этом в какой-то момент часть конструкции посередине просто падает вниз. Разрушение моста сопровождается несколькими вспышками и снопами искр.

По предварительным данным, причиной обрушения стал обрыв стального троса. Во время происшествия на мосту находились 15 рабочих и руководитель проекта. Как минимум 12 из них погибли, еще четыре числятся пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции задействовали не менее 91 машины, включая 27 катеров, вертолет, пять роботов и 806 человек личного состава.

Мост Цзяньчжа является крупнейшим в мире двухпутным арочным мостом с неразрезными стальными фермами. Завершение его строительства было запланировано на август 2025 года.