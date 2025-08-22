Мужчина месяцами насиловал школьницу в отелях и писал любовные письма

В Великобритании мужчина насиловал школьницу в отелях месяцами и был осужден только 20 лет спустя. Об этом сообщает ITV.

© Московский Комсомолец

По информации канала, преступления происходили в 2005 году в отелях Ротерема.

Полу Ричардсону на тот момент было 42 года, а его жертве — 14 лет.

Взрослому мужчине удавалось легко манипулировать девочкой, так как у нее были трудности в общении с семьей. Британец посылал ей подарки, любовные письма и алкоголь, а также забирал ее из школы на машине и отвозил в гостиницы, где насиловал, не обращая внимания на ее протесты.

На Урале раскрыто убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад

Пострадавшая решилась рассказать обо всем полиции в 2022 году. Насильника арестовали, а в 2025-м его приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Ранее «МК» писал, что в Москве следователи разоблачили педофила, ранее осужденного за интимную переписку с школьницами. 37-летний мужчина, страдающий легкой формой умственной отсталости, сознался в еще одном аналогичном преступлении.