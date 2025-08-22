Пожилая россиянка заплатила жизнью за ремонт дачи

Под Тверью задержан мужчина, заколовший пожилую местную жительницу, отказавшуюся платить вперед за ремонт дачи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Тверской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас фигурант заключен под стражу.

По данным следствия, преступление произошло вечером 18 августа в СНТ «Козловский садовод-1». Ремонтник пришел к женщине, у которой ранее занимался строительством, за тем, чтобы попросить денег в счет будущих произведенных им работ. Хозяйка дачи отказала ему. В ответ на это мужчина схватил нож и изрезал ее.

