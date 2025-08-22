В Армении задержали мужчину, разыскиваемого Россией по статье об убийстве

В Армении сотрудники криминальной полиции задержали мужчину, которого разыскивают в России по статье «убийство».

«21 августа сотрудники отдела розыска ереванского управления криминальной полиции задержали разыскиваемого российскими правоохранительными органами с мая 2024 года 53-летнего мужчину», — рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы армянского МВД Мартун Симонян.

Задержанный разыскивался по делу об «убийстве двух или более лиц», пишет агентство.

Ранее в Омске вынесли приговор убийце-насильнику, скрывавшемуся более 20 лет. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.