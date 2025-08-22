В Германии рассказали о возможных соучастниках подрыва «Северных потоков»

Соучастники диверсии на газопроводах «Северный поток» могут быть частью ближайшего круга задержанного в Италии украинца Сергея Кузнецова. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

© «Роскосмос»

По данным издания, сотрудниками правоохранительных органов в настоящий момент проводится операция по поиску остальных участников.

«Предполагается, что некоторые правонарушители из команды, подорвавшей газопровод, могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца», — говорится в публикации.

21 августа немецкая прокуратура сообщила, что в Италии по ордеру Германии задержан 49-летний украинский гражданин, которого подозревают в координации диверсии на «Северных потоках».

По предварительным данным, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.

На следующий день суд итальянской Болоньи принял решение о сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».