Разбившего голову мужу Блиновской оштрафовали
Водителя автомобиля, который разбил голову мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому, оштрафовали на 500 рублей. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, штраф был назначен за то, что водитель кроссовера не занял крайнюю правую полосу при повороте во двор. Блиновский же был признан невиновным в ДТП.
Напомним, что авария с участием мужа «королевы марафонов» произошла накануне утром в Москве. Блиновский ехал на мотоцикле Ducati и столкнулся с автомобилем. Водитель кроссовера заявлял, что в ДТП виноват мотоциклист. По его словам, Блиновский выскочил из ниоткуда, хотя у машины был включен поворотник, снес зеркало, а потом стал вести себя агрессивно. После этого между мужчинами произошла потасовка, в результате которой водитель кроссовера разбил оппоненту голову. Блиновский же обвинил автомобилиста в попытке сбить его.