Разбившего голову мужу Блиновской оштрафовали

Водителя автомобиля, который разбил голову мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому, оштрафовали на 500 рублей. Об этом сообщает SHOT.

© SHOT

По данным канала, штраф был назначен за то, что водитель кроссовера не занял крайнюю правую полосу при повороте во двор. Блиновский же был признан невиновным в ДТП.

Напомним, что авария с участием мужа «королевы марафонов» произошла накануне утром в Москве. Блиновский ехал на мотоцикле Ducati и столкнулся с автомобилем. Водитель кроссовера заявлял, что в ДТП виноват мотоциклист. По его словам, Блиновский выскочил из ниоткуда, хотя у машины был включен поворотник, снес зеркало, а потом стал вести себя агрессивно. После этого между мужчинами произошла потасовка, в результате которой водитель кроссовера разбил оппоненту голову. Блиновский же обвинил автомобилиста в попытке сбить его.