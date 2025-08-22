Иностранец пытался вывезти через российскую границу бивни моржа

По данным региональной таможни, мужчина проявил незаурядную изобретательность, спрятав необработанные фрагменты клыков общим весом 1,5 килограмма внутри обычных буханок хлеба.

При досмотре на МАПП «Забайкальск» у задержанного была обнаружена лишь сумка с хлебом, что и вызвало подозрения сотрудников. По словам нарушителя, он приобрел бивни на местном рынке с целью изготовления из них в дальнейшем сувенирных ложек и палочек для еды.

Проведенная экспертиза подтвердила происхождение дериватов – они принадлежат моржу, виду, охраняемому международными конвенциями. В отношении иностранца возбуждено административное дело за попытку незаконного перемещения через границу особо ценных ресурсов. Кроме того, ему грозит серьезный штраф за приобретение добытых без разрешения животных. Изъятые бивни переданы на ответственное хранение.