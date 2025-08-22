Отправившиеся к застрявшей на пике Победы россиянке спасатели вернулись в лагерь

Спасатели, отправившиеся на помощь российской альпинистке Натальи Наговицыной, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, не смогли добраться до места и вернулись в лагерь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что руководителя группы, 57-летнего опытного альпиниста Виталия Акимова, начала беспокоить травма, которую он получил во время первой попытки спасти россиянку 16 августа.

По данным источника, альпинисты решили вернуться в лагерь на высоту 4,2 тысячи метров. В состав команды, помимо Акимова, вошли 42-летний турист и гид из Бишкека Андрей Алипов, 38-летний альпинист из Бишкека Сергей Красовский и 37-летний «высотник» из Новосибирска Андрей Новиков.

Еще один вертолет с европейскими гидами и спасателями должен забрать тело итальянского альпиниста Луки Сингальи и помочь в эвакуации Наговицыной. Его вылет отложили до понедельника из-за погодных условий.

Ранее чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев назвал пик Победы в Киргизии, на котором застряла сломавшая ногу россиянка, одной из самых сложных вершин постсоветского пространства. По его словам, он известен в узких кругах элиты альпинизма.

Альпинистка Наговицына сломала ногу на горном пике Победы и застряла на высоте семь тысяч метров 12 августа. Было предпринято несколько безуспешных попыток спасти россиянку. Операция по спасению на данный момент продолжается.