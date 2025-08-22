В Краснокамске задержали молодого человека, который ограбил два цветочных магазина, чтобы порадовать девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Недавно 23-летний юноша познакомился со сверстницей, которая ему очень понравилась. Чтобы порадовать новую подругу, он зашел в цветочный магазин и попросил у продавца 10 роз. Далее он сделал вид, что приложил карту к терминалу, и скрылся. Через некоторое время он решил подарить своей спутницей еще один букет и похитил 9 роз из другого магазина.

«Буквально через несколько минут сотрудники полиции застали молодую пару на скамейке недалеко от места преступления. Подозреваемый пояснил стражам порядка, что пошел на преступление потому что возможности добыть цветы законным путём у него не было, а угодить новой подруге очень хотелось», — сказано в сообщении.

В отношении молодого человека возбудили два уголовных дела и отпустили его под подписку о невыезде. Часть похищенных им цветов вернулась в магазины.