Во Владивостоке произошел пожар в ночном клубе

В ночном клубе Zabriskie Point во Владивостоке произошел пожар. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Приморья».

По его данным, из помещения на улице Набережная валит черный дым, горит хозяйственная кладовая.

В МЧС сообщили, что огнеборцы локализовали пожар на площади около 15 квадратных метров. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек.

В тушении участвуют 39 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

21 августа на севере Москвы загорелась электроподстанция на территории хлебозавода. В МЧС отметили, пожарные ликвидировали возгорание, площадь которого составила 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. Глава региона распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 25 человек спасти не удалось.