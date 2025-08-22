Экс-прокурор российского района сел на два года за коррупцию

Об этом вынесенном приговоре сообщает "МК в Воронеже".

Как установлено, экс-прокурор, действуя в сговоре с вице-мэром муниципального образования, оказывал давление на предпринимателей, торговавших на ярмарке на улице Артамонова. Сообщник бывшего прокурора уже был осужден за коррупцию в 2022 году.

Мера пресечения в виде заключения под стражу для экс-сотрудника силового ведомства была избрана немедленно в зале суда. Стоит отметить, что вынесенный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Данный случай в очередной раз показывает проблему коррупционных связей между представителями надзорных органов и муниципальной власти.