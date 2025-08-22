В Краснодарском крае проверяют мужчину за уничтожение паспорта РФ

В Краснодарском крае мужчина уничтожил российский паспорт, выкрикивая нацистские лозунги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным полиции, во время мониторинга интернета была выявлена публикация, на которой запечатлено, как мужчина с криками националистической организации недружественного государства сжигает документ гражданина РФ.

В отделе МВД по Белореченскому району зарегистрировали материал по данному факту. Сейчас проводится проверка, по итогам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.

До этого петербуржец поджег свой паспорт РФ и прикурил от него ради фото для соцсетей. Фотографию, на которой петербуржец демонстрирует свое удостоверение личности, охваченное пламенем, накануне обнаружили сотрудники центра «Э». Его на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал 33-летний житель Московского района.

Аналогичный случай произошел и в Тюмени. Там молодой человек поджег паспорт на камеру с помощью зажигалки. После этого он, держа документ, показывал, как тот горит.