На Урале раскрыто убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад

В Свердловской области житель Первоуральска 26 лет назад похитил и убил девятилетнюю девочку, которая была свидетелем по уголовному делу его друзей, проинформировали в областном управлении СК РФ.

7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант, по версии следствия, похитил и убил девятилетнюю девочку – свидетеля, давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое его приятелей. Убив девочку, злоумышленник скрыл тело потерпевшей в земле.

49-летний житель Первоуральска дал признательные показания.

Фигурант, как известно, работал фальцовщиком на частном предприятии, он за это время обзавелся семьей и детьми.