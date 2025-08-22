Загадочно пропавший в Австралии самолет так и не нашли

Лера Букина

Легкомоторный пассажирский самолет, исчезнувший над океаном в Австралии 2 августа, все еще не обнаружен спустя 20 дней поисковой операции. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

Согласно материалу, «не было найдено никаких обломков или мусора, которые могли бы указать на место крушения самолета». Подчеркивается, что полиция Тасмании проводит переоценку поисковых операций ежедневно, решение о приостановке поисков еще не принято.

В материале отмечается, что на борту самолета находился аварийный спутниковый маяк, который должен был активироваться в случае критической ситуации. Однако никаких сигналов бедствия зафиксировано не было, и самолет загадочно исчез.

Напоминаем, что 2 августа самолет исчез. За его штурвалом находился 72-летний пассажир, а в салоне также были 60-летняя женщина и собака. Спасательные работы были организованы в северной части Тасмании, вокруг Джорджтауна, и на южной территории Виктории, в районах Моруэлла и Леонгейта.