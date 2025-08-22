В московском метро женщина в никабе с кулаками набросилась на пассажира

Женщина в никабе напала на пассажира московского метро, который ее якобы оскорбил. Видео инцидента опубликовал закрытый Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Очевидцы записали на камеру лишь часть конфликта двух женщин с мужчиной славянской наружности. На кадрах видно, как одна из них бьет оппонента по лицу в ответ на оскорбление.

В это время другая женщина, лицо которой закрыто никабом, наносит пострадавшему целую серию ударов. В конце концов драку остановили сотрудники метрополитена. В столичном УМВД произошедшее пока не комментировали.

До этого на видео попала драка двух россиянок в хиджабах на детской площадке в Махачкале. На кадрах видно, как одна из женщин, одетая в хиджаб, повалила другую на землю и начала избивать. По информации Telegram-канала, агрессорка сильно повредила оппонентке нос. Потерпевшая утверждает, что нападавшая не первый раз устраивает драки на площадках. Также, по словам женщины, до конфликта нападавшая дала ее номер телефона незнакомым мужчинам.